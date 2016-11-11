Матч еще одной рязанской команды перенесли на следующий год

Ближайший матч рязанского «Элекса-Фаворита» перенесли на следующий год. Вместо 12 ноября команда примет казанский «Ядран» 7 января, сообщила клубная пресс-служба.
Гендиректор «фаворитов» Виталий Громов заявил, что перенос пойдет на пользу футболистам, в сентябре и октябре сыгравшим серию «тяжелейших» матчей в первенстве и кубка страны. Кроме того, он сократит почти месячную паузу между играми в декабре-январе.
Таким образом, ближайший матч «Элекс» проведет 19 ноября в гостях у «Зари».
Напомним, ранее с 12 ноября
Фото ФК «