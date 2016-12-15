БК «Рязань» проиграл десятый матч подряд

БК «Рязань» потерпел десятое поражение подряд во всех турнирах. В среду, 14 декабря, «зубры» дома проиграли «Спартаку-Приморье» из Владивостока 73:96.
Хозяева вели после первой четверти (22:21), но красно-белые перехватили инициативу и начали постепенно наращивать преимущество. Команда «держалась, пока хватало сил»,
Лучшим снайпером рязанцев стал Иван Русецкий с 22 очками, Александр Фомин набрал 19. В матче сыграли два воспитанника команды. Илья Мамонов провел на паркете 13 минут, сделал подбор, передачу и перехват. На счету Ивана Коробейникова два очка и два подбора за шесть минут.
«Зубры» остались на предпоследнем 12-м месте. Следующий матч они проведут 17 декабря дома против действующих чемпионов из «Сахалина». Начало в 19 часов.
Фото БК «