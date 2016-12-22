«Автоимпорт» возглавил рязанскую НХЛ. Фоторепортаж

«Автоимпорт» возглавил таблицу рязанской НХЛ. В восьмом туре команда разгромила земляков из «Сокола» 7:2, сообщили организаторы.
«Автомобилисты» открыли счет на второй минуте: Сергей Прудников завершил проход по центру броском с неудобной руки. Вскоре Алексей Мелехов удвоил преимущество, добив отраженную вратарем шайбу, а в середине периода Прудников оформил дубль — 3:0.
Второй период начался с гола «Сокола», отличился Николай Голованов. «Автоимпорт» ответил двумя шайбами за 50 секунд: капитан Олег Смирнов сначала сам забил кистевым броском, затем отдал результативную передачу Геннадию Ширенину.
В третьем периоде лучший бомбардир рязанской НХЛ Игорь Власов реализовал большинство. За две минуты до сирены «Cокол» Олег Бутримов сократил разрыв до четырех шайб, но Смирнов успел восстановить его.
Лидировавший до этого «Восход СУ-2» свой матч в туре еще не играл.
Фото предоставлены организаторами