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8:21, 23 декабря 2016 284

На победном ЧЕ по блицу Андрейкин играл с юношеским задором

На победном ЧЕ по блицу Андрейкин играл с юношеским задором

Рязанец Дмитрий Андрейкин заявил, что на победном чемпионате Европы по блицу сыграл в «живые, азартные шахматы». «Последний раз с таким юношеским задором я играл лет пять-шесть назад», — признался гроссмейстер в интервью пресс-службе национальной федерации, опубликованном в среду, 21 декабря.

В качестве доказательства рязанец привел свой последний ход на турнире. «Для гарантии первого места мне было достаточно ничьей. Тем не менее, в весьма комфортной позиции я решил пожертвовать фигуру на ровном месте, — рассказал он. — Я сделал этот слабый ход так уверенно, что Сергей [Жигалко] принял жертву и сразу предложил ничью, от которой я не смог отказаться».

По словам Андрейкина, надежда на победу в блиц-турнире у него появилась после неудачи на чемпионате Европы по быстрым шахматам накануне (19-е место): «Даже в проигранных партиях я имел большой перевес по времени. Почему-то не мог заставить себя думать даже в плохих позициях, играл больше интуитивно, „рукой“. А в блице это как раз то, что нужно».

Кроме того, раскрепоститься гроссмейстеру помогла довольно скромная сумма на кону. «Отсутствие больших призов позволяет немного расслабиться и поиграть в свое удовольствие, а титул идет как приятный довесок к общему веселью», — признался Андрейкин.

Напомним, рязанский шахматист выиграл 18 партий из 26, не потерпев ни одного поражения.

Фото с сайта турнира

© RZN.info

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