«Элекс-Фаворит» забил 34 мяча в Москве

Рязанский «Элекс-Фаворит» довел победную серию до четырех матчей. В субботу, 24 декабря, он в Москве разгромил «Крепость» 34:3, сообщил
12 мячей забил Денис Голунов, пять — другой новичок команды, Александр Телегин.
Также по пять раз отличились Алексей Кинякин и Максим Куликов, трижды — Михаил Лушников. Алексей Петухов сделал дубль, по одному голу на счету Алексея Попова и Руслана Мурашкина.
«Фавориты» остались на шестом месте. Следующий матч они проведут 7 января дома против казанского «Ядрана».
Фото с сайта клуба