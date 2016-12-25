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12:51, 25 декабря 2016 1850

«Элекс-Фаворит» забил 34 мяча в Москве

«Элекс-Фаворит» забил 34 мяча в Москве

Рязанский «Элекс-Фаворит» довел победную серию до четырех матчей. В субботу, 24 декабря, он в Москве разгромил «Крепость» 34:3, сообщил сайт клуба.

12 мячей забил Денис Голунов, пять — другой новичок команды, Александр Телегин.

Также по пять раз отличились Алексей Кинякин и Максим Куликов, трижды — Михаил Лушников. Алексей Петухов сделал дубль, по одному голу на счету Алексея Попова и Руслана Мурашкина.

«Фавориты» остались на шестом месте. Следующий матч они проведут 7 января дома против казанского «Ядрана».

Фото с сайта клуба

© RZN.info

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