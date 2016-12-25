ХК «Рязань» впервые за четыре года проиграл «Дизелю»

ХК «Рязань» впервые с 2012 года проиграл «Дизелю». Встреча в Пензе в субботу, 24 декабря, завершилась со счетом 5:2 в пользу соперника, сообщила клубная пресс-служба.
Она назвала матч худшим для обороны команды в сезоне: та впервые в сезоне пропустила пять раз.
Хозяева повели в середине первого периода. Во втором хоккеисты забросили четыре шайбы за четыре с половиной минуты, три из них на счету «Дизеля», у рязанцев забил Артем Маслов — 1:4. Кирилл Старцев на 33-й минуте сократил отставание, но в концовке гости получили шайбу в пустые ворота.
«Некоторые из игроков слишком высокого о себе мнения. Мы слишком уверовали в собственные силы», — заявил наставник рязанцев Алексей Алексеев.
Рязанцы остались в зоне плей-офф, они занимают 15-е место. Следующий матч команда проведет 8 января дома против ТХК.
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