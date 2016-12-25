В 2017 году Рязанская область примет международные турниры по теннису, женскому боксу и скачкам

В 2017 году Рязанская область примет два международных теннисных турнира. Юношеский Кубок Кремля и юниорский Кубок Озерова вошли в годовой план, размещенный на
Кроме того, в Касимове в январе состоятся международные соревнования по женскому боксу, в Спасске в июле — по дистанционным конным пробегам.
Параллельно с последними пройдет чемпионат России в этой дисциплине.
Также область примет чемпионаты страны по женскому боксу (март, Касимов), зимнему полиатлону (март, Сасово), радиоспорту (июль, Рязань), бильярдной свободной пирамиде (октябрь, Рязань) и воздухоплавательному спорту — этот статус, напомним,
Кроме того, в регионе пройдут кубки страны по стрельбе из арбалета (июль, Рязань) и рыбной ловле спиннигом с лодок (июнь, Рязань), этапы чемпионата по пляжному волейболу (июнь, Касимов) и кубка по ловле карпа (июль, Вышетравино).
В числе соревнований зонального уровня Рязанская область примет кубки «Черноземья» по пляжному футболу среди мужчин и женщин (июль, Рязань), чемпионаты ЦФО по парашютной акробатике среди больших формаций (март, Крутицы) и двоек (август, Крутицы).