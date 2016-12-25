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8:22, 25 декабря 2016 1387

В 2017 году Рязанская область примет международные турниры по теннису, женскому боксу и скачкам

В 2017 году Рязанская область примет международные турниры по теннису, женскому боксу и скачкам

Фото: Pixabay.com

В 2017 году Рязанская область примет два международных теннисных турнира. Юношеский Кубок Кремля и юниорский Кубок Озерова вошли в годовой план, размещенный на сайте минспорта региона. Они пройдут в теннисной академии соответственно в январе и апреле.

Кроме того, в Касимове в январе состоятся международные соревнования по женскому боксу, в Спасске в июле — по дистанционным конным пробегам.

Параллельно с последними пройдет чемпионат России в этой дисциплине.

Также область примет чемпионаты страны по женскому боксу (март, Касимов), зимнему полиатлону (март, Сасово), радиоспорту (июль, Рязань), бильярдной свободной пирамиде (октябрь, Рязань) и воздухоплавательному спорту — этот статус, напомним, получил традиционный фестиваль «Небо России».

Кроме того, в регионе пройдут кубки страны по стрельбе из арбалета (июль, Рязань) и рыбной ловле спиннигом с лодок (июнь, Рязань), этапы чемпионата по пляжному волейболу (июнь, Касимов) и кубка по ловле карпа (июль, Вышетравино).

В числе соревнований зонального уровня Рязанская область примет кубки «Черноземья» по пляжному футболу среди мужчин и женщин (июль, Рязань), чемпионаты ЦФО по парашютной акробатике среди больших формаций (март, Крутицы) и двоек (август, Крутицы).

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