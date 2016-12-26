Пять голов Султанаева вернули «Восход СУ-2» на первое место в рязанской НХЛ. Обзор тура

Пять голов Эдуарда Султанаева вернули «Восход СУ-2» на первое место в рязанской НХЛ. В восьмом туре касимовцы победили «Витязь» 8:4, сообщили организаторы. Сам нападающий благодаря результативному матчу возглавил списки бомбардиров и снайперов турнира.
Напомним, по ходу тура на вершину таблицы поднимался «Автоимпорт»,
Девятый тур откроется в понедельник, 26 декабря: на главной арене ДС «Олимпийский» сыграют «Витязь» и «Динамо» (19:00). 28 декабря на тренировочном катке встретятся «Дядьково» и «Сасово» (21:45). Остальные матчи пройдут после Нового года:
- 9 января «Держава» — «Рыбное» (главная, 20:15);
- 11 января «Шкода-Рязань» — «Автоимпорт» (тренировочная, 21:00);
- 11 января «Здоровье» — «Империя» (тренировочная, 23:45);
- 13 января «Сокол» — «Сталькомплект» (тренировочная, 23:55);
- 14 января «ВДВ-Рязань» — «Восход СУ-2» (главная, 22:45);
- 15 января «Энергия» — «Лесной» (главная, 22:30).
Фото предоставлены организаторами