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16:58, 26 декабря 2016 263

Пять голов Султанаева вернули «Восход СУ-2» на первое место в рязанской НХЛ. Обзор тура

Пять голов Султанаева вернули «Восход СУ-2» на первое место в рязанской НХЛ. Обзор тура

Пять голов Эдуарда Султанаева вернули «Восход СУ-2» на первое место в рязанской НХЛ. В восьмом туре касимовцы победили «Витязь» 8:4, сообщили организаторы. Сам нападающий благодаря результативному матчу возглавил списки бомбардиров и снайперов турнира.

Напомним, по ходу тура на вершину таблицы поднимался «Автоимпорт», разобравшийся с «Соколом» 7:2. Действующие чемпионы из «Империи» разгромили «ВДВ-Рязань» 13:2 и поднялись на третью строчку благодаря осечке «Державы» — 1:1 со «Сталькомплектом». Также миром разошлись «Динамо» и «Шкода-Рязань» (1:1), «Энергия» и «Сасово» (2:2). Дубль Юрия Макарова принес «Здоровью» победу над «Лесным» 2:0, «Дядьково» сломило сопротивление «Рыбного» 4:3.

Девятый тур откроется в понедельник, 26 декабря: на главной арене ДС «Олимпийский» сыграют «Витязь» и «Динамо» (19:00). 28 декабря на тренировочном катке встретятся «Дядьково» и «Сасово» (21:45). Остальные матчи пройдут после Нового года:

  • 9 января «Держава» — «Рыбное» (главная, 20:15);
  • 11 января «Шкода-Рязань» — «Автоимпорт» (тренировочная, 21:00);
  • 11 января «Здоровье» — «Империя» (тренировочная, 23:45);
  • 13 января «Сокол» — «Сталькомплект» (тренировочная, 23:55);
  • 14 января «ВДВ-Рязань» — «Восход СУ-2» (главная, 22:45);
  • 15 января «Энергия» — «Лесной» (главная, 22:30).

Фото предоставлены организаторами

© RZN.info

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