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9:05, 26 декабря 2016 1424

Рязанский боец MMA нанес травму сопернику. Видео

Рязанский боец MMA нанес травму сопернику. Видео

Рязанский боец Николай Савилов вышел в полуфинал Гран-при тяжеловесов M-1 Global — одной из ведущих мировых организаций MMA. В субботу, 24 декабря, он на турнире Road To M-1 в Назрани победил местного спортсмена Ильяса Алмазова, нанеся тому травму.

За три секунды до конца первого раунда рязанец провел болевой прием на ноге, от которого соперник закричал. Судья остановил поединок, на ринг поднялись врачи, Алмазов не мог встать.

После объявления результата Савилов взял микрофон и пожелал сопернику скорейшего выздоровления и меньше травм в карьере. Также он передал привет маме и поздравления тренеру Артем Казбанову, который в субботу женился.

Победа стала для рязанца седьмой в десяти профессиональных боях.

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