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12:21, 10 января 2017 673

Рязанским водителям предложили поучаствовать в гонках по льду

Рязанским водителям предложили поучаствовать в гонках по льду

Рязанским водителям предложили поучаствовать в гонках на льду. Первый этап любительского Кубка RZN S-T CLUB пройдет в субботу, 14 января, на 3-м Борковском карьере, сообщили организаторы. Предварительная регистрация открылась на странице «Борки-ice racing» «ВКонтакте».

Соревнования представляют собой парные заезды по кольцевой трассе, у каждого гонщика будет три попытки. Участником может стать любой владелец «прав», стартовый взнос — 700 рублей. Несколько человек могут выступать на одной машине.

Заезды пройдут отдельно среди авто с задним, передним и полным приводом. К гонкам допустят автомобили, «пригодные для эксплуатации на дорогах общего пользования». Запрещены спортивные шины и большинство доработок. Разрешенные указаны в регламенте, который можно скачать на названной странице.

Начало гонок запланировано на 10:15, награждение — на 16 часов.

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