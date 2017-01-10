Рязанским водителям предложили поучаствовать в гонках по льду

Рязанским водителям предложили поучаствовать в гонках на льду. Первый этап любительского Кубка RZN S-T CLUB пройдет в субботу, 14 января, на 3-м Борковском карьере, сообщили организаторы. Предварительная регистрация
Соревнования представляют собой парные заезды по кольцевой трассе, у каждого гонщика будет три попытки. Участником может стать любой владелец «прав», стартовый взнос — 700 рублей. Несколько человек могут выступать на одной машине.
Заезды пройдут отдельно среди авто с задним, передним и полным приводом. К гонкам допустят автомобили, «пригодные для эксплуатации на дорогах общего пользования». Запрещены спортивные шины и большинство доработок. Разрешенные указаны в регламенте, который можно скачать
Начало гонок запланировано на 10:15, награждение — на 16 часов.