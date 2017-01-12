22 панфиловца. ХК «Рязань» одержал третью сухую победу с 19-летним Красоткиным в воротах

ХК «Рязань» одержал третью сухую победу с командированным их «Локомотива» Антоном Красоткиным. В среду, 11 января, хоккеисты дома переиграли «Южный Урал» из Орска 2:0, сообщила клубная пресс-служба. 19-летний вратарь отразил 18 бросков. Всего он провел за команду семь матчей, пропуская в среднем 1,43 шайбы и отражая 94,5% бросков.
Счет на 16-й минуте открыл Кирилл Старцев, реализовав большинство после передач накануне перешедшего как раз из «Южного Урала» Андрея Максимова и Владимира Карпова. На 38-й Евгений Лызин отличным пасом от борта нашел Романа Дубинина, и тот переправил шайбу в сетку.
«В раздевалке сказал подопечным: на площадку выходим как панфиловцы, только не 28, а 22 — три очка были нужны как воздух», — признался главный тренер Алексей Алексеев.
ХК «Рязань» остался на 14-м месте. Следующий матч хоккеисты проведут в пятницу, 13 января, дома против «Челмета». Начало в 19 часов.
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