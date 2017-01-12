Автомобильное дерби в рязанской НХЛ завершилось сухой победой. Фоторепортаж

«Автоимпорт» выиграл у «Шкоды-Рязань» третье автомобильное дерби подряд в рамках НХЛ. В матче девятого тура сезона-16/17 он победил 4:0, сообщили организаторы.
Номинальные гости открыли счет в первой же атаке: после прохода отличился лучший бомбардир в истории рязанской лиги Игорь Власов. На седьмой минуте Алексей Мелехов реализовал большинство, наказав соперника за нарушение численного состава — 2:0.
«Автоимпорт» продолжил атаковать, проводя опасные выпады даже в меньшинстве, но следующую шайбу зрители увидели только через 45 минут — забил Андрей Дойниченко. Окончательный счет кистевым броском установил Сергей Прудников, догнавший Эдуарда Султанаева в списке снайперов турнира — по 15 голов.
«Автоимпорт» вышел на первое место, но у «Восхода СУ-2» матч в запасе.
Фото предоставлены организаторами