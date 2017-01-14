ХК «Рязань» не смог пробить 18-летнего вратаря «Челмета». Видео

ХК «Рязань» в третий раз в сезоне не смог забить. В пятницу, 13 января, хоккеисты дома проиграли «Челмету» 0:2, сообщила клубная пресс-служба.
Гости открыли счет на пятой минуте, а в концовке упрочили преимущество. 18-летний вратарь-дебютант челябинской команды Артур Мустафин отразил 26 бросков рязанцев.
«Системного кризиса я не вижу. Но то, что некоторые игроки никак не отойдут от новогодних праздников, — факт. Верю, что через работу, через самоотдачу мы сумеем преодолеть все проблемы и вернуть утраченную игру», — отметил главный тренер Алексей Алексеев.
ХК «Рязань» опустился на 15-е место. Следующий матч хоккеисты проведут в понедельник, 16 января, дома против курганского «Зауралья». Начало в 19 часов.