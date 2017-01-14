Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

20:38, 14 января 2017 1104

ХК «Рязань» не смог пробить 18-летнего вратаря «Челмета». Видео

ХК «Рязань» не смог пробить 18-летнего вратаря «Челмета». Видео

ХК «Рязань» в третий раз в сезоне не смог забить. В пятницу, 13 января, хоккеисты дома проиграли «Челмету» 0:2, сообщила клубная пресс-служба.

Гости открыли счет на пятой минуте, а в концовке упрочили преимущество. 18-летний вратарь-дебютант челябинской команды Артур Мустафин отразил 26 бросков рязанцев.

«Системного кризиса я не вижу. Но то, что некоторые игроки никак не отойдут от новогодних праздников, — факт. Верю, что через работу, через самоотдачу мы сумеем преодолеть все проблемы и вернуть утраченную игру», — отметил главный тренер Алексей Алексеев.

ХК «Рязань» опустился на 15-е место. Следующий матч хоккеисты проведут в понедельник, 16 января, дома против курганского «Зауралья». Начало в 19 часов.

Фото ХК «Рязань», видео ВХЛ

© RZN.info

Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Спорт»
8:37, 15 января 2017
Матвеева принесла женской сборной первое за два года золото Кубка мира. Видео
20:38, 14 января 2017
ХК «Рязань» не смог пробить 18-летнего вратаря «Челмета». Видео
21:35, 13 января 2017
В выходные рязанские волейболистки примут соседок по таблице
11:08, 13 января 2017
Субботние рязанские автогонки по льду отменили
9:19, 13 января 2017
13-летний рязанец стал призером первенства России по бильярду. Видео
Все новости
Новости
Архив
Wiki
Форум
Популярное
Комментируемое
Новое
9:12, 2 января 2017 34 426
Стали известны цены на алкоголь, сигареты и бензин в 2017 году 1
12:22, 7 января 2017 25 246
Рязанцы встретили Рождество в Христорождественском соборе. Фоторепортаж
17:04, 6 января 2017 21 067
«АлиЭкспресс» приостановил доставку товаров в Россию
8:39, 2 января 2017 19 791
В Казахстане сгорела новогодняя елка. Видео
9:20, 10 января 2017 16 954
Эксперты назвали точную причину крушения Ту-154 в Черном море 5
Все новости
Голосования

Детские каникулы для родителей – это…

Окончание опроса: 17.01.2017
Архив голосований