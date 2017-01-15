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8:37, 15 января 2017 1454

Матвеева принесла женской сборной первое за два года золото Кубка мира. Видео

Матвеева принесла женской сборной первое за два года золото Кубка мира. Видео

Лыжница Наталья Матвеева, представляющая Рязанскую область, выиграла этап Кубка мира. В субботу, 14 января, она стала лучшей в коньковом спринте в итальянском Тоблахе.

Спортсменка показала четвертый результат в квалификации. В четверть- и полуфинальном забегах она финишировала второй следом за норвежкой Майкен Касперсен Фаллой, но в решающей гонке выиграла у нее восемь сотых секунды за счет ускорения на последних метрах.

Победа подняла Матвееву на третье место в спринтерском зачете Кубка мира.

«Мы в шоке! Любая женская победа для нас — как три мужских, потому что мы так давно ждем от женщин, когда они будут выступать на таком высоком уровне, — сказала президент национальной федерации Елена Вяльбе „Р-Спорт“. — Поэтому радости и счастью нет предела! Спасибо Наташке, что она смогла выдержать и победить».

Ранее российская лыжница выигрывала этап Кубка мира в январе 2015 года. Тогда Юлия Чекалева победила в скиатлоне на трассе Рыбинска.

Напомним, в прошлом сезоне Матвеева принесла женской сборной единственную медаль.

Фото и видео Международной федерации лыжного спорта

Photo finishes for both sprints today. 0.08 between Matveeva and Falla and 0.03 for Skar and Hamilton. #fiscrosscountry

Фото опубликовано FIS Cross-Country World Cup (@fiscrosscountry)

© RZN.info

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