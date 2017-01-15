Матвеева принесла женской сборной первое за два года золото Кубка мира. Видео

Лыжница Наталья Матвеева, представляющая Рязанскую область, выиграла этап Кубка мира. В субботу, 14 января, она стала лучшей в коньковом спринте в итальянском Тоблахе.
Спортсменка показала четвертый результат в квалификации. В четверть- и полуфинальном забегах она финишировала второй следом за норвежкой Майкен Касперсен Фаллой, но в решающей гонке выиграла у нее восемь сотых секунды за счет ускорения на последних метрах.
Победа подняла Матвееву на третье место в спринтерском зачете Кубка мира.
«Мы в шоке! Любая женская победа для нас — как три мужских, потому что мы так давно ждем от женщин, когда они будут выступать на таком высоком уровне, — сказала президент национальной федерации Елена Вяльбе „
Ранее российская лыжница выигрывала этап Кубка мира в январе 2015 года. Тогда Юлия Чекалева победила в скиатлоне на трассе Рыбинска.
Напомним, в прошлом сезоне Матвеева принесла женской сборной
Фото и видео
Photo finishes for both sprints today. 0.08 between Matveeva and Falla and 0.03 for Skar and Hamilton. #fiscrosscountry
Фото опубликовано FIS Cross-Country World Cup (@fiscrosscountry)