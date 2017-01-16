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13:13, 16 января 2017 894

Игрок рязанской НХЛ сделал гекса-трик. Обзор тура

Игрок рязанской НХЛ сделал гекса-трик. Обзор тура

Форвард выступающего в рязанской НХЛ «Восхода СУ-2» Сергей Баранов сделал гекса-трик. Он отличился в матче десятого тура с «ВДВ-Рязань» и, добавив две голевые передачи, возглавил списки бомбардиров и снайперов турнира, сообщили организаторы. Встреча закончилась со счетом 10:1, касимовцы вернулись на первое место.

Разгромных побед также добились действующие чемпионы из «Империи» (9:0 со «Здоровьем»), «Динамо» (8:1 с «Витязем») и «Энергия» (7:1 с Лесным). «Автоимпорт» уверенно переиграл «Шкоду-Рязань» 4:0, «Держава» справилась с «Рыбным» 4:2, «Сокол» был сильнее «Сталькомплекта» 3:1, а «Сасово» одержало первую победу в сезоне — 5:2 над «Дядьковом».

Десятый тур стартует в понедельник, 16 января, матчем «Шкоды-Рязань» и «Сокола». Хоккеисты выйдут на тренировочную арену ДС «Олимпийский» в 21 час.

Расписание остальных игр тура выглядит так:

  • 18 января. «Автоимпорт» — «Витязь» (тренировочная, 21:00);
  • 19 января. «Сталькомплект» — «Рыбное» (главная, 20:15);
  • 21 января. «Восход СУ-2» — «Здоровье» (Сасово, 19:00);
  • 21 января. «Сасово» — «Держава» (Сасово, 20:45);
  • 21 января. «Динамо» — «ВДВ-Рязань» (главная, 22:45);
  • 22 января. «Лесной» — «Дядьково» (главная, 9:15);
  • 22 января. «Империя» — «Энергия» (главная, 22:30).

Фото и изображения предоставлены организаторами

© RZN.info

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