Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

18:33, 16 января 2017 236

Матвеева планирует улучшить форму к чемпионату мира

Матвеева планирует улучшить форму к чемпионату мира

Лыжница Наталья Матвеева, представляющая Рязанскую область, заявила, что выиграла две гонки за два дня на Кубке мира не в идеальной форме.

«Уровень как минимум попадания в финал — это мое объективное состояние на сегодняшний день. А пик будет дальше, на чемпионате мира», — подчеркнула она в интервью «Спорт-Экспрессу».

«Когда я заняла шестое место, меня спросили, не пик ли это формы. Но если там был пик, то после этого должен был последовать спад. А его не случилось, значит, мы с тренером все делаем правильно», — заметила спортсменка.

Матвеева призналась, что рассчитывает выступить на чемпионате мира в личном и командном спринте, но давно мечтает об участии в классической эстафете.

«Для этого надо успеть пробежать с девчонками хотя бы одну гонку. А приехать на чемпионат мира и ждать, что тебя „с листа“ поставят в эстафету — это неправильно», — добавила лыжница.

Чемпионат мира стартует в финском Лахти 23 февраля.

Напомним, на этапе Кубка мира в Италии представительница Рязанской области выиграла личный и командный спринт. В предыдущих спринтерских гонках сезона она неизменно выходила в финал.

Лыжные гонки — базовый вид спорта Рязанской области.

© RZN.info

Ссылки по теме:

Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Спорт»
18:55, 16 января 2017
Второй к ряду дабл-дабл Юрчика не спас БК «Рязань» в Иркутске
18:33, 16 января 2017
Матвеева планирует улучшить форму к чемпионату мира
17:36, 16 января 2017
Рязанская теннисистка Кулик выиграла международный юниорский турнир в Эмиратах
13:13, 16 января 2017
Игрок рязанской НХЛ сделал гекса-трик. Обзор тура
11:58, 16 января 2017
ФК «Рязань» начнет весеннюю часть сезона 12 апреля
Все новости
Новости
Архив
Wiki
Форум
Популярное
Комментируемое
Новое
12:22, 7 января 2017 30 740
Рязанцы встретили Рождество в Христорождественском соборе. Фоторепортаж
17:04, 6 января 2017 21 247
«АлиЭкспресс» приостановил доставку товаров в Россию
9:20, 10 января 2017 17 548
Эксперты назвали точную причину крушения Ту-154 в Черном море 5
18:18, 8 января 2017 15 852
Ледяное царство. RZN.info публикует фоторепортаж замерзшей Рязани
15:47, 9 января 2017 14 568
Рязанка устроила подводную фотосессию в платье 7
Все новости
Голосования

Детские каникулы для родителей – это…

Окончание опроса: 17.01.2017
Архив голосований