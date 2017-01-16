Матвеева планирует улучшить форму к чемпионату мира

Лыжница Наталья Матвеева, представляющая Рязанскую область, заявила, что выиграла две гонки за два дня на Кубке мира не в идеальной форме.

«Уровень как минимум попадания в финал — это мое объективное состояние на сегодняшний день. А пик будет дальше, на чемпионате мира», — подчеркнула она в интервью « Спорт-Экспрессу ».

«Когда я заняла шестое место, меня спросили, не пик ли это формы. Но если там был пик, то после этого должен был последовать спад. А его не случилось, значит, мы с тренером все делаем правильно», — заметила спортсменка.

Матвеева призналась, что рассчитывает выступить на чемпионате мира в личном и командном спринте, но давно мечтает об участии в классической эстафете.

«Для этого надо успеть пробежать с девчонками хотя бы одну гонку. А приехать на чемпионат мира и ждать, что тебя „с листа“ поставят в эстафету — это неправильно», — добавила лыжница.

Чемпионат мира стартует в финском Лахти 23 февраля.

Напомним, на этапе Кубка мира в Италии представительница Рязанской области выиграла личный и командный спринт. В предыдущих спринтерских гонках сезона она неизменно выходила в финал.

Лыжные гонки — базовый вид спорта Рязанской области.