Рязанская теннисистка Кулик выиграла международный юниорский турнир в Эмиратах

Ученица рязанской академии тенниса Александра Кулик выиграла международный юниорский турнир в ОАЭ. Соревнования престижной серии ITF завершились в субботу, 14 января.
17-летняя спортсменка одержала шесть побед над соперницами из Италии, Греции, Франции и России. В финале она в двух партиях взяла верх над француженкой Милен Ханимай — 6:4, 7:6.
В парном разряде Кулик с соотечественницей Софьей Плотниковой дошли до полуфинала, выиграв два матча.
Титул стал для рязанки первым в юниорской серии ITF. «Сейчас я просто счастлива! Мне было тяжело на протяжении всего турнира, но я справилась», —
Теннис — базовый вид спорта Рязанской области.