Второй к ряду дабл-дабл Юрчика не спас БК «Рязань» в Иркутске

БК «Рязань» в Иркутске проиграл одному из лидеров Суперлиги. Встреча в понедельник, 16 января, завершилась со счетом 81:65 в пользу «Иркутска».
Хозяева выиграли первую половину 52:22. По ходу второй «зубры» смогли сократить отставание до 13 очков, но на большее игравшую фактически вшестером команду не хватило.
Лучшим снайпером матча стал Максим Морозов с 23 очками. Михаил Карпачев набрал 17, аВалентин Юрчик сделал
В составе клуба дебютировал 19-летний воспитанник Дмитрий Князев. Он провел на паркете шесть секунд.
«Зубры» остались на 11-м месте. Следующий матч они проведут 19 января в гостях у «Новосибирска».