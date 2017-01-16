Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

18:55, 16 января 2017 158

Второй к ряду дабл-дабл Юрчика не спас БК «Рязань» в Иркутске

Второй к ряду дабл-дабл Юрчика не спас БК «Рязань» в Иркутске

БК «Рязань» в Иркутске проиграл одному из лидеров Суперлиги. Встреча в понедельник, 16 января, завершилась со счетом 81:65 в пользу «Иркутска».

Хозяева выиграли первую половину 52:22. По ходу второй «зубры» смогли сократить отставание до 13 очков, но на большее игравшую фактически вшестером команду не хватило.

Лучшим снайпером матча стал Максим Морозов с 23 очками. Михаил Карпачев набрал 17, аВалентин Юрчик сделал второй кряду и седьмой за время выступлений в Рязани дабл-дабл: 13 очков и 11 подборов.

В составе клуба дебютировал 19-летний воспитанник Дмитрий Князев. Он провел на паркете шесть секунд.

«Зубры» остались на 11-м месте. Следующий матч они проведут 19 января в гостях у «Новосибирска».

© RZN.info

Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Спорт»
18:55, 16 января 2017
Второй к ряду дабл-дабл Юрчика не спас БК «Рязань» в Иркутске
18:33, 16 января 2017
Матвеева планирует улучшить форму к чемпионату мира
17:36, 16 января 2017
Рязанская теннисистка Кулик выиграла международный юниорский турнир в Эмиратах
13:13, 16 января 2017
Игрок рязанской НХЛ сделал гекса-трик. Обзор тура
11:58, 16 января 2017
ФК «Рязань» начнет весеннюю часть сезона 12 апреля
Все новости
Новости
Архив
Wiki
Форум
Популярное
Комментируемое
Новое
12:22, 7 января 2017 30 740
Рязанцы встретили Рождество в Христорождественском соборе. Фоторепортаж
17:04, 6 января 2017 21 247
«АлиЭкспресс» приостановил доставку товаров в Россию
9:20, 10 января 2017 17 548
Эксперты назвали точную причину крушения Ту-154 в Черном море 5
18:18, 8 января 2017 15 852
Ледяное царство. RZN.info публикует фоторепортаж замерзшей Рязани
15:47, 9 января 2017 14 568
Рязанка устроила подводную фотосессию в платье 7
Все новости
Голосования

Детские каникулы для родителей – это…

Окончание опроса: 17.01.2017
Архив голосований