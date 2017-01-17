Кубок Кремля в Рязани выиграл французский теннисист

Победителем международного Кубка Кремля среди юношей в Рязани стал французский теннисист Макс Вестфал. В финале он в двух сетах переиграл Максима Сент-Илера из Канады — 6:1, 6:3. В остальных категориях победили россияне: Оксана Селехметьева, пары Роберт Корелов/Игорь Кудряшов и Ксения Алешина/Владислава Петровская.
Лучшим из рязанцев стал Даниил Жибуль, он дошел до четвертьфинала, одержав две победы.
Всего в турнире участвовали представители 13 стран.
Победители получили кубки работы скопинских мастеров, сообщил
Соревнования проходили в Академии тенниса имени Озерова.
«В академии занимаются наиболее талантливые молодые спортсмены, созданы все условия для того, чтобы они постоянно совершенствовали свое мастерство, повышали его до международного уровня. Необходимо упорно тренироваться, активно участвовать в соревнованиях с тем, чтобы перенимать лучший спортивный опыт», — подчеркнул Ковалев.
Теннис — базовый вид спорта Рязанской области.
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