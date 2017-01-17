Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

13:43, 17 января 2017 479

Рязанские «Езиды» сыграли еще два матча в чемпионате России по футзалу

Рязанские «Езиды» сыграли еще два матча в чемпионате России по футзалу

Рязанские «Езиды» сыграли еще два матча в дебютном для себя чемпионате России по футзалу. В субботу, 14 января, команда в Москве уступила лидирующему в турнире «Спартаку» 2:3, сообщил futsal-amf.ru.

Счет открыли хозяева усилиями бывшего игрока «Элекс-Фаворита» Виктора Соченкова, а затем поймали рязанцев на контратаке — 0:2.

После перерыва Иван Краснов и Андрей Масляный сравняли счет, но за две минуты до конца один из лидеров сборной России Сергей Демянков принес «Спартаку» победу.

«Игра была ничейной. При прочих равных нам больше повезло», — признал капитан москвичей Андрей Георгиевский, выступавший за микрофутзальные команды Рязанской области.

Ранее «Езиды» в Егорьевске победили «Факел» из подмосковного Фрянова 8:4. Хет-трик сделал Руслан Сафоян, дубль — его брат Иарзани. Также отличились Андрей Макарочкин, Александр Аникушин и Андрей Корольков.

Всего на счету рязанцев две победы и два поражения в чемпионате.

© RZN.info

Ссылки по теме:

Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Спорт»
13:43, 17 января 2017
Рязанские «Езиды» сыграли еще два матча в чемпионате России по футзалу
12:14, 17 января 2017
Кубок Кремля в Рязани выиграл французский теннисист
10:53, 17 января 2017
ХК «Рязань» одержал двадцатую победу в сезоне. Видео
20:36, 16 января 2017
Андрейкин сыграл вничью с чемпионом мира
18:55, 16 января 2017
Второй кряду дабл-дабл Юрчика не спас БК «Рязань» в Иркутске
Все новости
Новости
Архив
Wiki
Форум
Популярное
Комментируемое
Новое
12:22, 7 января 2017 31 064
Рязанцы встретили Рождество в Христорождественском соборе. Фоторепортаж
17:04, 6 января 2017 21 377
«АлиЭкспресс» приостановил доставку товаров в Россию
9:20, 10 января 2017 17 953
Эксперты назвали точную причину крушения Ту-154 в Черном море 6
18:18, 8 января 2017 16 283
Ледяное царство. RZN.info публикует фоторепортаж замерзшей Рязани
15:47, 9 января 2017 15 570
Рязанка устроила подводную фотосессию в платье 7
Все новости
Голосования

Вы готовы пойти убирать снег на улицу?

Окончание опроса: 25.01.2017
Архив голосований