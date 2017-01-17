Рязанские «Езиды» сыграли еще два матча в чемпионате России по футзалу

Рязанские «Езиды» сыграли еще два матча в дебютном для себя чемпионате России по футзалу. В субботу, 14 января, команда в Москве уступила лидирующему в турнире «Спартаку» 2:3, сообщил
Счет открыли хозяева усилиями бывшего игрока «Элекс-Фаворита»
После перерыва Иван Краснов и Андрей Масляный сравняли счет, но за две минуты до конца один из лидеров сборной России Сергей Демянков принес «Спартаку» победу.
«Игра была ничейной. При прочих равных нам больше повезло», — признал капитан москвичей Андрей Георгиевский, выступавший за микрофутзальные команды Рязанской области.
Ранее «Езиды» в Егорьевске победили «Факел» из подмосковного Фрянова 8:4. Хет-трик сделал Руслан Сафоян, дубль — его брат Иарзани. Также отличились Андрей Макарочкин, Александр Аникушин и Андрей Корольков.
Всего на счету рязанцев две победы и два поражения в чемпионате.