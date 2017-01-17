В Рязани впервые провели соревнования по стрельбе из «травматов»

В Рязани впервые провели соревнования по стрельбе из травматического оружия. Они прошли в тематическом клубе «Викинг» в субботу, 14 января, сообщили организаторы на
В турнире «Арта Травмат» приняли участие 22 человека. Призерами стали Максим Минашкин, Иван Яльцев и Игорь Карасев.
«Соревнования призваны развивать культуру обращения с оружием, формировать стрелковые, медицинские и юридические навыки применения гражданского оружия», — отметили организаторы.
В рамках турнира опытные инструкторы поделились с начинающими стрелками и просто владельцами гражданского оружия навыками безопасного обращения с ним.
Фото из группы организаторов