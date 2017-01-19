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15:39, 19 января 2017 1245

Матч ХК «Рязань» с «Рубином» закончился поражением и дракой. Видео

Матч ХК «Рязань» с «Рубином» закончился поражением и дракой. Видео

ХК «Рязань» проиграл последний матч домашней серии. В среду, 18 января, хоккеисты уступили тюменскому «Рубину» 3:4.

Гости открыли счет в середине первого периода, а в начале второго забили дважды за 80 секунд — 0:3.

Вскоре Никита Манухов реализовал большинство, но перед последним перерывом проводивший 401-ю игру за тюменцев Денис Ячменев забросил шайбу, которая в итоге оказалась победной.

В третьем периоде Андрей Чванчиков и Кирилл Старцев сократили разрыв до минимума. Обоим ассистировали Роман Крикуненко и Артур Каюмов.

На последних секундах на площадке возникла потасовка, которая переросла в драку форварда рязанцев Александра Денежкина с защитником «Рубина» Алексеем Ложкиным. Когда судьи разняли их, хоккеисты продолжили перекрикиваться. Первый в итоге получил две минуты штрафа, второй — четыре.

«Не получилось у команды начало встречи, — цитирует сайт лиги старшего тренера Александра Коршкова. — Пропускали однотипные шайбы — с „пятачка“, на подставлениях. Затем сумели внести коррективы в игру. Третий период, считаю, здорово провели».

ХК «Рязань» опустился на 14-е место, пропустив «Рубин». Следующий матч хоккеисты проведут 22 января в Перми против «Молота-Прикамье».

Фото ХК «Рязань», видео ВХЛ

© RZN.info

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