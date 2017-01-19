Матч ХК «Рязань» с «Рубином» закончился поражением и дракой. Видео

ХК «Рязань» проиграл последний матч домашней серии. В среду, 18 января, хоккеисты уступили тюменскому «Рубину» 3:4.
Гости открыли счет в середине первого периода, а в начале второго забили дважды за 80 секунд — 0:3.
Вскоре Никита Манухов реализовал большинство, но перед последним перерывом проводивший 401-ю игру за тюменцев Денис Ячменев забросил шайбу, которая в итоге оказалась победной.
В третьем периоде Андрей Чванчиков и Кирилл Старцев сократили разрыв до минимума. Обоим ассистировали Роман Крикуненко и Артур Каюмов.
На последних секундах на площадке возникла потасовка, которая переросла в драку форварда рязанцев Александра Денежкина с защитником «Рубина» Алексеем Ложкиным. Когда судьи разняли их, хоккеисты продолжили перекрикиваться. Первый в итоге получил две минуты штрафа, второй — четыре.
«Не получилось у команды начало встречи, — цитирует
ХК «Рязань» опустился на 14-е место, пропустив «Рубин». Следующий матч хоккеисты проведут 22 января в Перми против «Молота-Прикамье».