Рязанцам предложили сыграть в хоккей в валенках. Первый турнир пройдет в субботу, 21 января, сообщили RZN.info организаторы. Местом выбрали коробку за Дворцом детского творчества на улице Есенина. Участники соберутся в 9 часов, начало соревнований запланировано на 10:00.
Несколько команд уже подали заявки. Чтобы присоединиться к ним, нужно позвонить по телефону
Турнир рассчитывают сделать ежегодным. Его посвятили Алексею Костылеву — одному из лучших рязанских хоккеистов, выигравшему чемпионат СССР с московским «Спартаком», за который выступал шесть лет.