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19:21, 19 января 2017 682

Рязанцам предложили сыграть в хоккей в валенках

Рязанцам предложили сыграть в хоккей в валенках

Рязанцам предложили сыграть в хоккей в валенках. Первый турнир пройдет в субботу, 21 января, сообщили RZN.info организаторы. Местом выбрали коробку за Дворцом детского творчества на улице Есенина. Участники соберутся в 9 часов, начало соревнований запланировано на 10:00.

Несколько команд уже подали заявки. Чтобы присоединиться к ним, нужно позвонить по телефону +7 (953) 743-02-16 (Сергей). В команде должны быть вратарь и пять полевых игроков, требования к инвентарю — валенки или войлочные сапоги и клюшки. Взнос — тысяча рублей с коллектива.

Турнир рассчитывают сделать ежегодным. Его посвятили Алексею Костылеву — одному из лучших рязанских хоккеистов, выигравшему чемпионат СССР с московским «Спартаком», за который выступал шесть лет.

© RZN.info

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