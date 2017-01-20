Черноусова позвали на Всемирные военные игры

Лыжника Илью Черноусова, представляющего Рязанскую область, включили в расширенный состав сборной России на III зимние Всемирные военные игры. Об этом сообщил
Всемирные военные игры пройдут в Сочи с 23 по 28 февраля. На данный момент на четыре путевки претендуют пять лыжников. Конкуренты Черноусова — бронзовый призер Олимпиады 2010 года Николай Морилов и менее титулованные Алексей Червоткин, Петр Седов и Денис Спицов.
Живущий в Швейцарии спортсмен
Напомним, в этом сезоне Черноусов не попал в сборную России и выступает в марафонских гонках.
Лыжные гонки — базовый вид спорта Рязанской области.