Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

12:41, 20 января 2017 1221

Черноусова позвали на Всемирные военные игры

Черноусова позвали на Всемирные военные игры

Лыжника Илью Черноусова, представляющего Рязанскую область, включили в расширенный состав сборной России на III зимние Всемирные военные игры. Об этом сообщил сайт Центрального спортивного клуба армии в четверг, 19 января.

Всемирные военные игры пройдут в Сочи с 23 по 28 февраля. На данный момент на четыре путевки претендуют пять лыжников. Конкуренты Черноусова — бронзовый призер Олимпиады 2010 года Николай Морилов и менее титулованные Алексей Червоткин, Петр Седов и Денис Спицов.

Живущий в Швейцарии спортсмен имеет звание старшего лейтенанта и медаль «За воинскую доблесть», присвоенную за бронзу сочинских Олимпийских игр. В 2015 году завоевал серебро на чемпионате мира среди военнослужащих.

Напомним, в этом сезоне Черноусов не попал в сборную России и выступает в марафонских гонках.

Лыжные гонки — базовый вид спорта Рязанской области.

© RZN.info

Ссылки по теме:

Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Спорт»
12:41, 20 января 2017
Черноусова позвали на Всемирные военные игры
10:34, 20 января 2017
В конце января Рязань примет чемпионат МВД по самбо
10:21, 20 января 2017
В пятницу рязанские «Езиды» начнут домашний тур чемпионата России по футзалу
9:29, 20 января 2017
В проигранном матче в Новосибирске БК «Рязань» потерял одного из ключевых игроков
19:21, 19 января 2017
Рязанцам предложили сыграть в хоккей в валенках
Все новости
Новости
Архив
Wiki
Форум
Популярное
Комментируемое
Новое
16:54, 18 января 2017 46 105
Полиция озвучила причину взрыва автомобиля на улице Свободы. Фото 5
12:22, 7 января 2017 31 957
Рязанцы встретили Рождество в Христорождественском соборе. Фоторепортаж
10:45, 19 января 2017 28 889
Рязанцы встретили Крещение на Ореховом озере. Фоторепортаж
16:20, 18 января 2017 24 292
На улице Свободы взорвался автомобиль — соцсети
19:35, 18 января 2017 21 744
RZN.info публикует эксклюзивное видео с пострадавшей от взрыва на улице Свободы девушкой 5
Все новости
Голосования

Вы готовы пойти убирать снег на улицу?

Окончание опроса: 25.01.2017
Архив голосований