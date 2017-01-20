В конце января Рязань примет чемпионат МВД по самбо

Рязань примет чемпионат МВД России по самбо. Он пройдет с 25 по 28 января в ДС «Олимпийский», сообщила пресс-служба областного управления в пятницу, 20 января.
На турнир приедут 77 команд. В числе участников ожидаются 25 заслуженных мастеров спорта и 50 мастеров международного класса, в том числе чемпионы мира и Европы. Они выявят лучших как в личном, так и в командном зачете.
Церемония открытия намечена на полдень 25 января, за два часа до этого борцы начнут демонстрировать боевые приемы. В три последующих дня схватки будут стартовать в 10:00. Финалы запланированы на 18 часов 26 и 27 января и на 13 часов 28-го. В 15:00 начнется награждение.
Вход на все мероприятия свободный.
Боевые приемы борьбы — основная часть профессиональной подготовки полицейских, отметили в управлении: «Эти навыки и умения необходимы сотрудникам полиции в повседневной службе для охраны общественного порядка и задержания преступников».
Напомним, в 2014 году Рязань