В проигранном матче в Новосибирске БК «Рязань» потерял одного из ключевых игроков

Усеченный состав БК «Рязань» еще сократился. На второй минуте гостевого матча с «Новосибирском» в четверг, 19 января, травму получил форвард Максим Морозов, в предыдущей игре
Матч закончился победой хозяев 87:75. «Зубры» выиграли первую четверть «+2», но во второй лидер чемпионата перехватил инициативу и повел семь очков к большому перерыву, после которого еще увеличил свое преимущество.
«За старание сегодня большое спасибо игрокам. Боролись все четыре четверти, все 40 минут, от и до, — заявил Тимакоов. — Считаю, сыграли очень достойно против одного из лидеров чемпионата. Повторюсь, наши ребята сегодня большие молодцы».
Всего в заявке рязанцев было восемь игроков при разрешенных 12. 19-летний воспитанник клуба Дмитрий Князев отыграл три с половиной минуты, отметившись неточным броском. Вся нагрузка после травмы Морозова легла на шестерых баскетболистов. Евгений Карпеко сделал первый в сезоне дабл-дабл — 22 очка и 11 подборов. Также результативно сыграли Михаил Карпачев (13 очков), Иван Русецкий (12), Валентин Юрчик (12) и Никита Клюндиков (11).
БК «Рязань» занимает предпоследнее 11-е место. Следующий матч «зубры» проведут 27 января дома против «Урала» из Екатеринбурга.