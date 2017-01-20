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10:21, 20 января 2017 331

В пятницу рязанские «Езиды» начнут домашний тур чемпионата России по футзалу

В пятницу рязанские «Езиды» начнут домашний тур чемпионата России по футзалу

В пятницу, 20 января, рязанские «Езиды» начнут домашний тур чемпионата России по футзалу. На «Арене Атрон» они примут столичный клуб МВА. Встреча начнется в 19 часов, вход свободный.

В воскресенье команда там же примет саратовскую «Волгу». Игроки выйдут на паркет в 13:00.

Кроме того, в субботу соперники рязанцев сыграют между собой. Эта встреча начнется в 11 часов.

«Езиды» занимают четвертое место, МВА — предпоследнее седьмое, «Волга» идет второй.

Напомним, в декабре рязанская команда уже принимала саратовцев, которые являются действующими победителями футзальной Лиги чемпионов, и уступили 0:2.

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