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18:10, 20 января 2017 513

В субботу рязанцев пригласили на мини-футбол и женский волейбол

В субботу рязанцев пригласили на мини-футбол и женский волейбол

В субботу, 21 января, две рязанские команды проведут очередные домашние матчи.

«Элекс-Фаворит», имеющий в активе рекордную победную серию, примет астраханский «Хазар».

Встреча на «Арене Атрон» начнется в 13 часов. Ранний старт в клубной пресс-службе объяснили тем, что гостям нужно успеть на самолет.

Рязанская команда занимает шестое место в Высшей лиге, «Хазар» — предпоследнее 11-е. В первом круге в Астрахани победили «фавориты» — 6:5.

В 17 часов на паркет спорткомплекса РГУ на улице Свободы выйдут волейболистки ВК «Рязань» и московского «Луча». После первого круга хозяйки занимают четвертое место в группе, из соперницы лидируют.

В октябре рязанская команда дважды проиграла «Лучу» на тай-брейке.

В воскресный полдень там же начнется повторный матч девушек.

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