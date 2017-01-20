В субботу рязанцев пригласили на мини-футбол и женский волейбол

В субботу, 21 января, две рязанские команды проведут очередные домашние матчи.
«Элекс-Фаворит», имеющий в активе
Встреча на «Арене Атрон» начнется в 13 часов. Ранний старт в клубной пресс-службе объяснили тем, что гостям нужно успеть на самолет.
Рязанская команда занимает шестое место в Высшей лиге, «Хазар» — предпоследнее 11-е. В первом круге в Астрахани победили «фавориты» —
В 17 часов на паркет спорткомплекса РГУ на улице Свободы выйдут волейболистки ВК «Рязань» и московского «Луча». После первого круга хозяйки занимают четвертое место в группе, из соперницы лидируют.
В октябре рязанская команда
В воскресный полдень там же начнется повторный матч девушек.