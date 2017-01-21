Черноусов вырвал победу на финише 50-километровой гонки в Швейцарии. Видео

Лыжник Илья Черноусов, представляющий Рязанскую область, выиграл гонку главной марафонской серии Ski Classics. В субботу, 21 января, он пробежал 50 километров в Швейцарии за 2 часа 3 минуты 39,6 секунды. Спортсмен на полторы секунды опередил норвежца Тора Асле Йердалена и на три — его соотечественника Эйстейна Петтерсена.
Никому из участников не удалось уйти в отрыв по ходу дистанции. В заключительной части гонки Йердален предпринял атаку, Черноусов поддержал ее и за километр до финиша сам предложил темп, который выдержал только норвежец, отмечает
Напомним, в этом сезоне Черноусов не стал выступать за сборную России в Кубке мира и сосредоточился на марафонах.
Лыжные гонки — базовый вид спорта Рязанской области.
Фото и видео