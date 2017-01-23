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11:19, 23 января 2017 132

18-летний теннисист рязанской академии выиграл Кубок России

18-летний теннисист рязанской академии выиграл Кубок России

Ученик рязанской академии тенниса Сергей Лысов завоевал Кубок России. Соревнования завершились в Альметьевске в воскресенье, 22 января, результаты опубликовала национальная федерация.

18-летний спортсмен обыграл семерых соперников. В финале он в трех упорных сетах взял верх над 24-летним Владиславом Дубинским из Тюмени — 5:7, 6:4, 6:4. Матч продолжался почти два часа.

Отметим, соперник Лысова был «посеян» под первым номером как игрок с наивысшим рейтингом среди всех участников турнира.

В женской части бронзу завоевала ученица рязанской академии Анастасия Гасанова. Она была «посеяна» под вторым номером, одержала три победы, но в полуфинале уступила опытной Виктории Соловьевой.

В матче за третье место 17-летняя теннисистка обыграла первую сеяную Полину Монову из Уфы.

За победу в Кубке России полагается 120 тысяч рублей, за бронзу — 50 тысяч.

Теннис — базовый вид спорта Рязанской области.

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