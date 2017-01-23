18-летний теннисист рязанской академии выиграл Кубок России

Ученик рязанской академии тенниса Сергей Лысов завоевал Кубок России. Соревнования завершились в Альметьевске в воскресенье, 22 января, результаты опубликовала
18-летний спортсмен обыграл семерых соперников. В финале он в трех упорных сетах взял верх над 24-летним Владиславом Дубинским из Тюмени — 5:7, 6:4, 6:4. Матч продолжался почти два часа.
Отметим, соперник Лысова был «посеян» под первым номером как игрок с наивысшим рейтингом среди всех участников турнира.
В женской части бронзу завоевала ученица рязанской академии Анастасия Гасанова. Она была «посеяна» под вторым номером, одержала три победы, но в полуфинале уступила опытной Виктории Соловьевой.
В матче за третье место 17-летняя теннисистка обыграла первую сеяную Полину Монову из Уфы.
За победу в Кубке России полагается 120 тысяч рублей, за бронзу — 50 тысяч.
Теннис — базовый вид спорта Рязанской области.