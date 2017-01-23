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9:16, 23 января 2017 287

«Элекс-Фаворит» продлил рекордную победную серию. Видео

«Элекс-Фаворит» продлил рекордную победную серию. Видео

Рязанский «Элекс-Фаворит» продлил до шести матчей рекордную для себя победную серию в Высшей лиге. В субботу, 21 января, футболисты дома переиграли одного из аутсайдеров астраханский «Хазар» 8:3, сообщила клубная пресс-служба.

Большую часть матча хозяевам не удавалось заметно оторваться в счете, а за девять минут до конца он и вовсе стал равным — 3:3. За рязанскую команду к тому моменту дважды забил Руслан Мурашкин, один раз — Алексей Кинякин. Но в последние пять минут Денис Голунов реализовал два штрафных удара, дубль оформил Алексей Петухов, также отличился Александр Телегин.

«Фавориты» остались шестыми в таблице. Следующий матч они проведут 28 января в гостях у «Алмаза-АЛРОСА».

Фото и видео МФК «Элекс-Фаворит»

© RZN.info

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