Лидеры рязанской НХЛ продлили беспроигрышные серии. Обзор тура

Лидирующие в рязанской НХЛ «Восход СУ-2» и «Автоимпорт» продлили беспроигрышные серии до десяти матчей. В очередном туре касимовцы благодаря хет-трикам Эдуарда Султанаева и Сергея Баранова разгромили «Здоровье» 8:2, а «автомобилисты»
Третье место делят «Империя», обыгравшая «Энергию» 6:2, и «Держава», которая в концовке сломила сопротивление «Сасова» 4:3. «Динамо» одержало крупную волевую победу над «ВДВ-Рязань» 6:1, «Шкода-Рязань» была сильнее «Сокола» 6:2. Хет-трик Романа Тинякова обеспечил «Дядькову» три очка в матче с «Лесным» — 4:2. Дебютант «Сталькомплект» одержал первую победу в лиге — 3:1 над «Рыбным».
Все матчи 11-го тура пройдут на аренах ДС «Олимпийский». Их расписание выглядит так:
23 января. «Здоровье» — «Динамо» (главная арена, 19:00);
23 января. «Шкода-Рязань» — «Сталькомплект» (тренировочная, 21:00);
24 января. «Держава» — «Лесной» (тренировочная, 22:15);
24 января. «Витязь» — «Сокол» (тренировочная, 23:45);
25 января. «ВДВ-Рязань» — «Автоимпорт» (тренировочная, 21:00);
25 января. «Дядьково» — «Империя» (тренировочная, 23:45);
27 января. «Рыбное» — «Сасово» (тренировочная, 23:55);
29 января. «Энергия» — «Восход СУ-2» (главная, 22:30).
Фото и изображения предоставлены организаторами