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10:34, 23 января 2017 312

Поражение в Перми подняло ХК «Рязань» в таблице. Видео

Поражение в Перми подняло ХК «Рязань» в таблице. Видео

ХК «Рязань» в четвертый раз в сезоне проиграл по буллитам. В воскресенье, 22 января, хоккеисты в Перми уступили «Молоту-Прикамье» 1:2.

Команды обменялись голами в первом периоде: на шайбу хозяев ответил Алексей Турчанинов, реализовавший большинство. Точный бросок стал для 20-летнего защитника первым в ВХЛ. Серию буллитов пермяки выиграли 2:0.

Главный тренер Алексей Алексеев посетовал на низкую реализацию моментов. «Ключевой момент матча был „пять на три“, где две минуты мы играли и не смогли забить. Хотя и моменты вроде были, но какого-то креатива нам не хватило. Ну, и конечно, когда „два в ноль“ выход или „один в ноль“ и мы не забиваем — тяжело выиграть», — цитирует его сайт клуба.

Заработав одно очко, рязанцы поднялись на 13-е место. Следующий матч они проведут 24 января в Нижнем Тагиле против «Спутника».

Фото и видео ХК «Молот-Прикамье»

© RZN.info

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