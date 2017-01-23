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9:44, 23 января 2017 116

Рязанские волейболистки потерпели восьмое поражение подряд

Рязанские волейболистки потерпели восьмое поражение подряд

ВК «Рязань» начал второй круг с поражений. В выходные волейболистки дома дважды уступили лидирующему в группе «Лучу» из Москвы.

В субботу, 21 января, команда проиграла в трех сетах — 17:25, 17:25, 21:25. Воскресная встреча продолжалась максимально возможные пять партий — 25:20, 22:25, 21:25, 25:22, 7:15.

Второе поражение от «Луча» стало для рязанских девушек восьмым подряд в турнире. При этом они получили очко в таблицу за то, что довели матч до тай-брейка.

ВК «Рязань» опустился на предпоследнее пятое место в группе. Следующие матчи команда проведет 4 и 5 февраля в гостях у «Обнинска».

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