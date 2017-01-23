Рязанские волейболистки потерпели восьмое поражение подряд

ВК «Рязань» начал второй круг с поражений. В выходные волейболистки дома дважды уступили лидирующему в группе «Лучу» из Москвы.
В субботу, 21 января, команда проиграла в трех сетах — 17:25, 17:25, 21:25. Воскресная встреча продолжалась максимально возможные пять партий — 25:20, 22:25, 21:25, 25:22, 7:15.
Второе поражение от «Луча» стало для рязанских девушек восьмым подряд в турнире. При этом они получили очко в таблицу за то, что довели матч до тай-брейка.
ВК «Рязань» опустился на предпоследнее пятое место в группе. Следующие матчи команда проведет 4 и 5 февраля в гостях у «Обнинска».