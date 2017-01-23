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16:53, 23 января 2017 219

Сборная РНПК стала серебряным призером любительского турнира по футболу

Сборная РНПК стала серебряным призером любительского турнира по футболу

Сборная Рязанской нефтеперерабатывающей компании по футболу стала серебряным призером XXII любительского турнира по футболу.

В минувшие выходные на стадионе «Спартак» состоялись финальные матчи турнира. Сборная команда РНПК в тяжелейшем полуфинале одержала победу над командой «Автоимпорт» со счетом 1:0. Мяч в ворота соперников на 39 минуте забил аппаратчик цеха глубокой переработки нефти Александр Галич.

В финале сборная РНПК противостояла команде «Интерьерный вопрос». В ворота соперника были отправлены два гола, принадлежащие тому же Александру Галичу и инженеру-энергетику Андрею Иванову. В течение основного и дополнительного времени игры победитель не определился — 2:2. В серии пенальти команда нефтезавода уступила сопернику со счетом 2:3, завоевав тем самым вторую ступень пьедестала.

Напомним, традиционный турнир любителей футбола проводится в Рязани с 2006 года в номинациях: Суперлига, Высший, Первый и Второй дивизионы. В этом сезоне в массовой региональной мини-футбольной баталии приняли участие 110 мужских команд.

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