Сборная РНПК стала серебряным призером любительского турнира по футболу

Сборная Рязанской нефтеперерабатывающей компании по футболу стала серебряным призером XXII любительского турнира по футболу.
В минувшие выходные на стадионе «Спартак» состоялись финальные матчи турнира. Сборная команда РНПК в тяжелейшем полуфинале одержала победу над командой «Автоимпорт» со счетом 1:0. Мяч в ворота соперников на 39 минуте забил аппаратчик цеха глубокой переработки нефти Александр Галич.
В финале сборная РНПК противостояла команде «Интерьерный вопрос». В ворота соперника были отправлены два гола, принадлежащие тому же Александру Галичу и инженеру-энергетику Андрею Иванову. В течение основного и дополнительного времени игры победитель не определился — 2:2. В серии пенальти команда нефтезавода уступила сопернику со счетом 2:3, завоевав тем самым вторую ступень пьедестала.
Напомним, традиционный турнир любителей футбола проводится в Рязани с 2006 года в номинациях: Суперлига, Высший, Первый и Второй дивизионы. В этом сезоне в массовой региональной мини-футбольной баталии приняли участие 110 мужских команд.