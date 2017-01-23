Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

18:27, 23 января 2017 218

Уроженец Рязани сразится за титул чемпиона мира по боксу

Уроженец Рязани сразится за титул чемпиона мира по боксу

Родившийся в Рязани боксер Петр Петров сразится за титул чемпиона мира среди профессионалов. 8 апреля он в Манчестере проведет бой с обладателем пояса WBO в категории до 61,2 килограмма британцем Терри Флэнаганом, передает ТАСС со ссылкой на самого спортсмена в понедельник, 23 января.

Петров — второй в списке претендентов на титул WBO в легком весе. Идущий первым Феликс Вердехо из Пуэрто-Рико предпочел чемпионскому бою другой поединок, и россиянин занял его место.

Поединок с Флэнаганом станет для боксера второй попыткой стать чемпионом. В 2011 году он проиграл аргентинцу Маркосу Майдане в бою за пояс WBA в первом полусреднем весе.

33-летний Петров родился в Рязани, ребенком переехал с семьей в Ставрополь, с 16 лет живет в Испании. На профессиональном ринге выиграл 38 из 44 поединков, в том числе 19 нокаутом.

© RZN.info

Ссылки по теме:

Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Спорт»
18:27, 23 января 2017
Уроженец Рязани сразится за титул чемпиона мира по боксу
16:53, 23 января 2017
Сборная РНПК стала серебряным призером любительского турнира по футболу
14:35, 23 января 2017
Лидеры рязанской НХЛ продлили беспроигрышные серии. Обзор тура
11:53, 23 января 2017
Болельщиков чемпионата мира 2018 года привезут в Рязань
11:19, 23 января 2017
18-летний теннисист рязанской академии выиграл Кубок России
Все новости
Новости
Архив
Wiki
Форум
Популярное
Комментируемое
Новое
16:54, 18 января 2017 51 635
Полиция озвучила причину взрыва автомобиля на улице Свободы. Фото 5
10:45, 19 января 2017 36 385
Рязанцы встретили Крещение на Ореховом озере. Фоторепортаж
16:20, 18 января 2017 25 542
На улице Свободы взорвался автомобиль — соцсети
19:35, 18 января 2017 23 362
RZN.info публикует эксклюзивное видео с пострадавшей от взрыва на улице Свободы девушкой 5
9:20, 10 января 2017 21 316
Эксперты назвали точную причину крушения Ту-154 в Черном море 6
Все новости
Голосования

Вы готовы пойти убирать снег на улицу?

Окончание опроса: 25.01.2017
Архив голосований