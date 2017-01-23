Уроженец Рязани сразится за титул чемпиона мира по боксу

Родившийся в Рязани боксер Петр Петров сразится за титул чемпиона мира среди профессионалов. 8 апреля он в Манчестере проведет бой с обладателем пояса WBO в категории до 61,2 килограмма британцем Терри Флэнаганом, передает
Петров — второй в списке претендентов на титул WBO в легком весе. Идущий первым Феликс Вердехо из Пуэрто-Рико предпочел чемпионскому бою другой поединок, и россиянин занял его место.
Поединок с Флэнаганом станет для боксера второй попыткой стать чемпионом. В 2011 году он проиграл аргентинцу Маркосу Майдане в бою за пояс WBA в первом полусреднем весе.
33-летний Петров родился в Рязани, ребенком переехал с семьей в Ставрополь, с 16 лет живет в Испании. На профессиональном ринге выиграл 38 из 44 поединков, в том числе 19 нокаутом.