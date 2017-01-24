Рязанские «Езиды» обыграли победителя футзальной Лиги чемпионов. Домашняя встреча с саратовской «Волгой» в воскресенье, 22 января, в рамках чемпионата страны завершилась со счетом 4:1, сообщили RZN.info в клубе.
После первого тайма гости вели 1:0. Во втором Иван Краснов ударом со штрафного сравнял счет, затем дубль оформил Станислав Цыганков. Последний мяч забил Андрей Корольков.
Так крупно «Волга» не проигрывала больше трех лет, отмечает
В первом матче домашнего тура «Езиды» уступили МВА из Москвы 3:4. В составе рязанцев отличились Артем Шиндяков, Иарзани и Руслан Сафояны.
Следующий матч команда проведет в субботу, 28 января, в гостях у люберецкого «Спартака». В феврале «Езиды» примут «Торпедо-МАМИ» из Москвы и этой встречей завершат первый этап дебютного для себя чемпионата. Для выхода во второй им нужно набрать еще одно очко.