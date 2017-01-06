Форвард ХК «Рязань» Юртайкин стал призером молодежного чемпионата мира

Нападающий ХК «Рязань» Данил Юртайкин стал призером молодежного чемпионата мира в Канаде. В четверг, 5 января, сборная России в матче за бронзу победила Швецию — 2:1 в овертайме.
Форвард принял участие в пяти играх турнира из семи. Он забросил одну шайбу, отдал две голевые передачи и заработал показатель полезности «+4» — третий по величине в команде. Также на счету хоккеиста девять бросков по воротам и одно нарушение правил.
Медалистами со сборной стали еще два игрока, связанных с ХК «Рязань». Нападающий Денис Алексеев, покинувший команду незадолго до чемпионата, отметился одним результативных пасом в семи встречах. Вратарь Антон Красоткин, игравший в Рязани в октябре, в Канаде на лед не выходил.
Напомним, два года назад