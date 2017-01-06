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18:17, 6 января 2017 2934

Форвард ХК «Рязань» Юртайкин стал призером молодежного чемпионата мира

Форвард ХК «Рязань» Юртайкин стал призером молодежного чемпионата мира

Нападающий ХК «Рязань» Данил Юртайкин стал призером молодежного чемпионата мира в Канаде. В четверг, 5 января, сборная России в матче за бронзу победила Швецию — 2:1 в овертайме.

Форвард принял участие в пяти играх турнира из семи. Он забросил одну шайбу, отдал две голевые передачи и заработал показатель полезности «+4» — третий по величине в команде. Также на счету хоккеиста девять бросков по воротам и одно нарушение правил.

Медалистами со сборной стали еще два игрока, связанных с ХК «Рязань». Нападающий Денис Алексеев, покинувший команду незадолго до чемпионата, отметился одним результативных пасом в семи встречах. Вратарь Антон Красоткин, игравший в Рязани в октябре, в Канаде на лед не выходил.

Напомним, два года назад серебро молодежного чемпионата мира завоевали три представителя ХК «Рязань» — защитники Владислав Гавриков, Рушан Рафиков и Никита Черепанов.

Фото Федерации хоккея России

© RZN.info

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