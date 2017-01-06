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13:43, 6 января 2017 2412

В субботу «Элекс-Фаворит» и БК «Рязань» сыграют дома раньше обычного

В субботу «Элекс-Фаворит» и БК «Рязань» сыграют дома раньше обычного

В субботу, 7 января, две рязанские команды проведут очередные домашние матчи. Обе игры начнутся раньше привычного времени.

В 13 часов на паркет «Арены-Атрон» выйдут «Элекс-Фаворит» и казанский «Ядран». Хозяева, одержавшие четыре победы подряд, занимают шестое место, татарстанская команда идет седьмой. В сентябре соперники уже играли в Рязани в Кубке России, тогда выиграл «Элекс» — 8:3.

В 14:00 в спорткомплексе ДДТ начнется встреча БК «Рязань» и «Химок-Подмосковье». «Зубры» находятся на предпоследней позиции, потерпев 11 поражений подряд во всех турнирах, но одну из двух своих побед в сезоне одержали именно над химчанами — 70:67 в октябре на выезде. Подмосковные баскетболисты располагаются строчкой выше рязанцев.

Эту игру можно будет в прямом эфире посмотреть на сайте национальной федерации.

Фото МФК «Элекс-Фаворит»

© RZN.info

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