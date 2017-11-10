Черноусову перейдет золото Сочи

Лыжник Илья Черноусов, представляющий Рязанскую область, получит золото Сочи-2014. Медаль перейдет спортсмену по решению Международного олимпийского комитета (МОК), передает
МОК подтвердил отстранение российских лыжников Максима Вылегжанина, Алексея Петухова, Евгении Шаповаловой и Юлии Ивановой от участия в Олимпийских играх, результаты, показанные спортсменами в Сочи, аннулированы.
Ранее комитет отстранил Александра Легкова. Таким образом, серебро перейдет норвежцу Мартину Йонсруду Сундбю, бронза — белорусу Сергею Долидовичу.
Как заявил тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко, отстранение российских спортсменов является «заказом», а лыжник Илья Черноусов «сдает своих партнеров и товарищей», чтобы получить золото Сочи-2014.
«Тут все ясно и понятно: они отрабатывают полученный заказ, который получили. А спортсмены тут самые бесправные люди, и они страдают. Что касается Ильи Черноусова, то он может быть спокоен только по одной причине: он тоже в этом заговоре, сдает своих партнеров и товарищей, с которыми долго шел к вершине. Теперь смотрит, похихикивая, желая получить эту медаль. Может быть, он один из тех анонимных информаторов как раз. От него ведь не было ни одного комментария в поддержку спортсменов, которые, собственно, и вытянули его к этой медали», — сказал Бородавко.