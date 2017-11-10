ХК «Рязань» проиграл бывшей команде Фахрутдинова

ХК «Рязань» в гостях проиграл тюменскому «Рубину», с которым новый наставник Мисхат Фахрутдинов становился чемпионом ВХЛ. Встреча в четверг, 9 ноября, завершилась со счетом 4:2.
После первого периода рязанская команда вела 1:0 благодаря голу Михаила Милехина, но во втором хозяева отыгрались и перед перерывом вышли вперед. В самом начале третьего периода «Рубин» упрочил преимущество — 3:1. Вскоре Владимир Карпов сократил разрыв, но тюменские хоккеисты быстро его восстановили.
«Это наша четвертая игра на выезде. Конечно, нам пришлось тяжело. Действовали в три звена, усеченным составом, — цитирует Фахрутдинова
Рязанцы остались на 23-м месте, отставание от зоны плей-офф выросло до восьми очков. Следующий матч команда проведет 19 ноября дома против новокузнецкого «Металлурга».