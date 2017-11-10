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13:53, 10 ноября 2017 325

ХК «Рязань» проиграл бывшей команде Фахрутдинова

ХК «Рязань» проиграл бывшей команде Фахрутдинова

ХК «Рязань» в гостях проиграл тюменскому «Рубину», с которым новый наставник Мисхат Фахрутдинов становился чемпионом ВХЛ. Встреча в четверг, 9 ноября, завершилась со счетом 4:2.

После первого периода рязанская команда вела 1:0 благодаря голу Михаила Милехина, но во втором хозяева отыгрались и перед перерывом вышли вперед. В самом начале третьего периода «Рубин» упрочил преимущество — 3:1. Вскоре Владимир Карпов сократил разрыв, но тюменские хоккеисты быстро его восстановили.

«Это наша четвертая игра на выезде. Конечно, нам пришлось тяжело. Действовали в три звена, усеченным составом, — цитирует Фахрутдинова сайт „Рубина“. — Усталость сказывается, и нас „пробили“. Спасибо парням, что ложатся под шайбу, бьются».

Рязанцы остались на 23-м месте, отставание от зоны плей-офф выросло до восьми очков. Следующий матч команда проведет 19 ноября дома против новокузнецкого «Металлурга».

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