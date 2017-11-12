Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

14:26, 12 ноября 2017 170

ФК «Рязань» разгромил «Калугу» перед зимним перерывом. Фото

ФК «Рязань» разгромил «Калугу» перед зимним перерывом. Фото

ФК «Рязань» разгромил «Калугу» со счетом 3:0 перед зимним перерывом. Последний матч в году подопечные Гарника Аваляна провели на домашнем стадионе в субботу, 11 ноября.

На четвертой минуте встречи нападающий Никита Коляев заработал пенальти, которое сам не смог реализовать. До перерыва у рязанцев было еще несколько шансов, но первый гол зрители увидели уже во втором тайме: на 69-минуте прострел Михаила Сентюрина завершил Дмитрий Сапельников. Спустя несколько минут 16-летний футболист отдал еще одну голевую передачу на Евгения Маричева, который реализовал выход один на один.

Окончательный счет 3:0 в компенсированное время установил Сергей Зайцев с 11-метровой отметки.

На пресс-конференции главный тренер рязанского клуба Гарник Авалян оценил результат команды после 17 туров на «пять с плюсом».

Перед зимним перерывом рязанцы расположились на втором месте в турнирной таблице с отставанием на 13 очков от лидирующего Арарата.

Следующий официальный матч ФК «Рязань» проведет в апреле 2018 года в Новомосковске против «Химика».

Фото ФК «Рязань»

© RZN.info

Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Спорт»
14:26, 12 ноября 2017
ФК «Рязань» разгромил «Калугу» перед зимним перерывом. Фото
21:08, 11 ноября 2017
Футболисты сборной России проиграли Аргентине с минимальным счетом
13:53, 10 ноября 2017
ХК «Рязань» проиграл бывшей команде Фахрутдинова
9:51, 10 ноября 2017
Черноусову перейдет золото Сочи
12:55, 9 ноября 2017
Рязанец Савилов поучаствует в Битве Нартов
Все новости
Новости
Архив
Wiki
Форум
Популярное
Комментируемое
Новое
16:27, 1 ноября 2017 62 627
Пользователи RZN.info выберут победительниц конкурса «Мисс и Миссис Рязанская губерния — 2017» 12
13:28, 31 октября 2017 33 574
Французская делегация открыла Брессюирский мост в Рязани 8
12:10, 10 ноября 2017 25 987
Рязанским полицейским на праздник подарили новых 15 машин. Фото 1
11:14, 7 ноября 2017 22 905
Чадов, Медведева и Дитковските поужинали в рязанском «Стрит пабе». Фото 4
13:00, 10 ноября 2017 20 142
Рязанскую модель приняли на отдыхе в Дубае за невесту Путина 9
Все новости
Голосования

Кому бы вы отдали приз «Мисс интернет» конкурса «Мисс и Миссис Рязанская губерния – 2017» Фото участниц

Окончание опроса: 14.11.2017
Архив голосований