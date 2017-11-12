ФК «Рязань» разгромил «Калугу» перед зимним перерывом. Фото

ФК «Рязань» разгромил «Калугу» со счетом 3:0 перед зимним перерывом. Последний матч в году подопечные Гарника Аваляна провели на домашнем стадионе в субботу, 11 ноября.
На четвертой минуте встречи нападающий Никита Коляев заработал пенальти, которое сам не смог реализовать. До перерыва у рязанцев было еще несколько шансов, но первый гол зрители увидели уже во втором тайме: на 69-минуте прострел Михаила Сентюрина завершил Дмитрий Сапельников. Спустя несколько минут 16-летний футболист отдал еще одну голевую передачу на Евгения Маричева, который реализовал выход один на один.
Окончательный счет 3:0 в компенсированное время установил Сергей Зайцев с 11-метровой отметки.
На пресс-конференции главный тренер рязанского клуба Гарник Авалян оценил результат команды после 17 туров на «пять с плюсом».
Перед зимним перерывом рязанцы расположились на втором месте в турнирной таблице с отставанием на 13 очков от лидирующего Арарата.
Следующий официальный матч ФК «Рязань» проведет в апреле 2018 года в Новомосковске против «Химика».
Фото ФК «Рязань»