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16:10, 13 ноября 2017 193

Игрок «Мещеры» забросил самую «возрастную» шайбу рязанской НХЛ. Обзор тура

Игрок «Мещеры» забросил самую «возрастную» шайбу рязанской НХЛ. Обзор тура

Игрок «Мещеры» Анатолий Абрамов забросил самую «возрастную» шайбу рязанской НХЛ. Во втором туре его команда обыграла «Лесной» из Шиловского района со счетом 9:0. В день игры Абрамову было 66 лет, 3 месяца и 15 дней.

Вице-чемпион турнира «Империя» разгромил рыбновцев — 14:0 и возглавил первую группу.

На ступеньку ниже расположился «Сталькомплект», который обыграл новичков турнира из Ухолова также с сухим счетом 7:0. Форвард рязанцев Сергей Прудников по итогам второго тура набрал 8 очков по системе гол+пас. Рязанская «Энергия» одержала первую победу в турнире над дядьковцами — 4:1.

Лидер второй группы «Здоровье» учинил разгром десантников со счетом 5:1. Вторую победу в турнире одержали динамовцы. Со счетом 8:2 они переиграли «Витязь». «Автоимпорт» после пропуска первого тура победил «Державу» со счетом 8:0. Оформивший дубль Игорь Власов довел свой счет до 148 заброшенных шайб и уже в следующем туре может вступить в символический клуб Макарова. В него попадают снайперы, отправившие 150 шайб в ворота соперников.

Таким образом, сразу четыре команды после побед занимают места с третьего по шестое во второй группе.

Третий тур стартует уже в понедельник, 13 ноября. В «Олимпийском» «Империя» примет «Шкоду-Рязань». Начало в 21:15.

В туре уже может определится первый участник плей-офф в поединке между «Энергией» и «Сталькомплектом».

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