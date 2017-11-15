Рязанский футболист дебютировал в молодежной сборной

Рязанец Константин Кучаев дебютировал в молодежной сборной России. Во вторник, 14 ноября, в товарищеском матче команда уступила итальянцам — 3:2.
19-летний полузащитник вышел на поле вместо Даниила Фомина при счете 1:1 на 55 минуте. Кучаев отметился несколькими единоборствами и ударом по воротам. В конце встречи при равном счете в штрафной площади мяч попал в руку Кучаеву — судья назначил пенальти, который итальянцы не реализовали.
Ранее рязанец выступал за юношескую сборную, в том числе на
Фото сайта «Zimbio»