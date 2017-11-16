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13:43, 16 ноября 2017 308

Форвард «Автоимпорта» вступил в символический Клуб Макарова. Фоторепортаж

Форвард «Автоимпорта» вступил в символический Клуб Макарова. Фоторепортаж

Форвард «Автоимпорта» Игорь Власов вступил в символический Клуб Макарова. Во втором туре НХЛ автомобилисты разгромили «Витязь» со счетом 8:2, сообщили организаторы. Власов оформил дубль.

Не смотря на большое преимущество «Автоимпорта», первый период закончился с минимальным разрывом — 1:2. На шайбу Евгения Карякина «Автоимпорт» ответил голами Вахтина и Самсикова.

Вторую двадцатиминтуку «Витязь» проиграл со счетом 0:3.

В дебюте периода Алексей Сидоров удвоил преимущество автомобилистов — 1:3. На 35-й минуте бросок Вахтина довел счет до разгромного — 1:4. На последней минуте периода хоккеисты «Автоимпорта» реализовали большинство. Вахтин сделал дубль.

В начале третьего периода Игорь Власов довел счет свои шайбам до 149, сделав счет — 1:6. Спустя несколько минут Евгений Карякин сократил отставание «Витязя».

На 51-й минуте Сергей Суриков с пятачка сделал счет 2:7. В конце периода Игорь Власов не уходит со льда и на 56-й минуте встречи форвард с близкой дистанции забил гол в ближнюю девятку. Рекордная шайба стала последней в матче.

Зрители и партнеры поздравили форварда со вступлением в символический клуб Сергея Макарова. В него попадают снайперы, отправившие 150 шайб в ворота соперников. Власов стал седьмым его участником и первым из Рязанской области.

© RZN.info

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