Форвард «Автоимпорта» вступил в символический Клуб Макарова. Фоторепортаж

Форвард «Автоимпорта» Игорь Власов
Не смотря на большое преимущество «Автоимпорта», первый период закончился с минимальным разрывом — 1:2. На шайбу Евгения Карякина «Автоимпорт» ответил голами Вахтина и Самсикова.
Вторую двадцатиминтуку «Витязь» проиграл со счетом 0:3.
В дебюте периода Алексей Сидоров удвоил преимущество автомобилистов — 1:3. На 35-й минуте бросок Вахтина довел счет до разгромного — 1:4. На последней минуте периода хоккеисты «Автоимпорта» реализовали большинство. Вахтин сделал дубль.
В начале третьего периода Игорь Власов довел счет свои шайбам до 149, сделав счет — 1:6. Спустя несколько минут Евгений Карякин сократил отставание «Витязя».
На 51-й минуте Сергей Суриков с пятачка сделал счет 2:7. В конце периода Игорь Власов не уходит со льда и на 56-й минуте встречи форвард с близкой дистанции забил гол в ближнюю девятку. Рекордная шайба стала последней в матче.
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