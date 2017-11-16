Новичок ХК «Рязань» покинул команду после четырех матчей

Новичок ХК «Рязань» Сергей Гончаров покинул команду после четырех матчей. Об этом сообщила пресс-служба клуба.
Защитник по взаимной договоренности расторг контракт с клубом.
Сергей Гончаров перешел в состав рязанцев в октябре. Он поучаствовал в выездной серии «горожан» по маршруту Усть-Каменогорск — Караганда — Курган — Тюмень. 28-летний защитник провел четыре матча, «заработав» 8 минут штрафа, при показателе полезности «-2».
Хоккеист уже выступал за «Рязань» в сезонах 2011/12-2014/15, проведя 119 матчей и набрав 22 (13+9) очка.
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