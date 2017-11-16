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14:43, 16 ноября 2017 535

Новичок ХК «Рязань» покинул команду после четырех матчей

Новичок ХК «Рязань» покинул команду после четырех матчей

Новичок ХК «Рязань» Сергей Гончаров покинул команду после четырех матчей. Об этом сообщила пресс-служба клуба.

Защитник по взаимной договоренности расторг контракт с клубом.

Сергей Гончаров перешел в состав рязанцев в октябре. Он поучаствовал в выездной серии «горожан» по маршруту Усть-Каменогорск — Караганда — Курган — Тюмень. 28-летний защитник провел четыре матча, «заработав» 8 минут штрафа, при показателе полезности «-2».

Хоккеист уже выступал за «Рязань» в сезонах 2011/12-2014/15, проведя 119 матчей и набрав 22 (13+9) очка.

Фото ХК «Рязань»

© RZN.info

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