Рязанские баскетболисты стали четвертыми на домашнем туре ДЮБЛ

БК «Рязань"занял четвертое место на домашнем туре ДЮБЛ. В среду, 15 ноября, в спорткомплексе РГДДТ завершились последние матчи турнира.
В первом матче «зубры» уступили «Спартаку-Приморье» со счетом — 53:84. На следующий день рязанцы проиграли юношам столичного «Динамо» — 47:77.
Единственную победу на турнире рязанцы одержали в матче с «Университетом-Югра- АВЕРС» — 55:49. В заключительном матче «Иркут» разгромил БК «Рязань» — 43:81.
Победителем рязанского тура ДЮБЛ стали баскетболисты «Динамо — Юность Москвы». Второе место занял «Спартак», третье — «Иркут».