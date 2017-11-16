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14:52, 16 ноября 2017 290

Рязанские баскетболисты стали четвертыми на домашнем туре ДЮБЛ

Рязанские баскетболисты стали четвертыми на домашнем туре ДЮБЛ

БК «Рязань"занял четвертое место на домашнем туре ДЮБЛ. В среду, 15 ноября, в спорткомплексе РГДДТ завершились последние матчи турнира.

В первом матче «зубры» уступили «Спартаку-Приморье» со счетом — 53:84. На следующий день рязанцы проиграли юношам столичного «Динамо» — 47:77.

Единственную победу на турнире рязанцы одержали в матче с «Университетом-Югра- АВЕРС» — 55:49. В заключительном матче «Иркут» разгромил БК «Рязань» — 43:81.

Победителем рязанского тура ДЮБЛ стали баскетболисты «Динамо — Юность Москвы». Второе место занял «Спартак», третье — «Иркут».

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