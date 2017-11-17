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15:28, 17 ноября 2017 249

Пять футболистов «Элекса» пропустят домашний матч с «Красной гвардией»

Пять футболистов «Элекса» пропустят домашний матч с «Красной гвардией»

Пять футболистов «Элекса» пропустят домашний матч с «Красной гвардией». Об этом сообщила клубная пресс-служба.

Перед матчем седьмого тура в списке травмированных числятся: Михаил Лушников, Дмитрий Комаров, Илья Ловыгин и Евгений Перемитин. Из-за перебора карточек встречу пропустит Руслан Мурашкин.

Матч с москвичами пройдет в субботу, 18 ноября, в рыбновском ФСК «Звезда». Начало игры в 16:00. Ее покажут в прямом эфире.

Перед матчем главный тренер рязанской команды Владимир Иванов отметил, что «команда будет играть только на победу».

«После двух поражений мы сделали для себя определенные выводы. Насколько хорошо ребята настроились, покажет субботний матч. Думаю, что игра получиться тяжелой, ведь в составе соперника собраны молодые амбициозные футболисты, которым есть что доказывать», — подчеркнул Иванов.

Фото с сайта клуба

© RZN.info

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