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15:38, 17 ноября 2017 220

Соперник ФК «Рязань» расторг контракт с Романом Павлюченко

Соперник ФК «Рязань» расторг контракт с Романом Павлюченко

ФК «Арарат» расторг контракт с Романом Павлюченко. Об этом в пятницу, 17 ноября, сообщил сам клуб.

Стороны приняли решение прекратить сотрудничество по обоюдному согласию.

В составе «Арарата» Павлюченко сыграл 12 матчей в первенстве ПФЛ, в которых девять раз поразил ворота соперников. В сентябре нападающий отыграл полный матч против ФК «Рязань».

Ранее 35-летний нападающий выступал за «Ротор», «Спартак», лондонский «Тоттенхэм», «Локомотив», «Кубань», «Урал». Павлюченко входит в пятерку лучших снайперов российского футбола (189 голов). Третий бомбардир сборной страны, с которой в 2008 году завоевал бронзу чемпионата Европы.

Фото ФК «Арарат»

© RZN.info

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