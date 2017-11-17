Соперник ФК «Рязань» расторг контракт с Романом Павлюченко

ФК «Арарат» расторг контракт с Романом Павлюченко. Об этом в пятницу, 17 ноября,
Стороны приняли решение прекратить сотрудничество по обоюдному согласию.
В составе «Арарата» Павлюченко сыграл 12 матчей в первенстве ПФЛ, в которых девять раз поразил ворота соперников. В сентябре нападающий
Ранее 35-летний нападающий выступал за «Ротор», «Спартак», лондонский «Тоттенхэм», «Локомотив», «Кубань», «Урал». Павлюченко входит в пятерку лучших снайперов российского футбола (189 голов). Третий бомбардир сборной страны, с которой в 2008 году завоевал бронзу чемпионата Европы.
Фото ФК «Арарат»