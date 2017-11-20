«Элекс» разгромил дебютанта благодаря пента-трику Голунова. Об этом сообщила клубная пресс-служба.
В субботу, 18 ноября, МФК «Элекс-Фаворит» разгромил «Красную армию» со счетом 8:3.
Главный голеодор рязанцев Денис Голунов отправил в ворота соперников сразу пять мячей, дублем отметился Евгений Перемитин. После долгого перерыва отличился Максим Куликов, не забивавший с прошлого сезона.
Главный тренер «Элекса-Фаворита» Владимир Иванов похвалил футболистов за результат.
«Понравилось и то, как сработали связки — Голунов — Перемитин и Петухов — Чернявский. В то же время не могу не отметить и команду соперника: ребята обучены игре в мини-футбол, у команды есть потенциал. Пока не хватает опыта, но это дело наживное», — отметил Иванов.
После этой победы рязанцы поднялись на седьмое место в турнирной таблице, набрав семь очков в шести матчах.
Благодаря пента-трику Голунов вернулся в тройку лучших бомбардиров конференции «Запад» с 11-ю мячами. Столько же у Сергея Орлова из «Динамо», а лидирует с 12 голами Никита Хромых из «Ядрана».
Следующую игру рязанская команда проведет 25 ноября в ФСК «Звезда» против якутской «Зари».
Фото «Элекс-Фаворит»